На Эльмаше женщина обвинила соседа в том, что он ее поджог

По данным Е1, пострадавшая приехала за вещами и поссорилась с соседом, после чего он облил ее горючей жидкостью и поджог. По словам женщины, родственники, которые были с ней в квартире, потушили ее и вызвали скорую. Сначала она боялась идти в полицию, но близкие уговорили ее.