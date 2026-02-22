На Эльмаше женщина обвинила соседа в том, что он ее поджог

В Екатеринбурге женщина обвинила соседа в том, что он облил ее горючей жидкостью и поджог. Инцидент произошел на Эльмаше. Пострадавшая снимала комнату в доме на Вали Котика, но собиралась съезжать.
По данным Е1, пострадавшая приехала за вещами и поссорилась с соседом, после чего он облил ее горючей жидкостью и поджог. По словам женщины, родственники, которые были с ней в квартире, потушили ее и вызвали скорую. Сначала она боялась идти в полицию, но близкие уговорили ее.
Однако в полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что заявление от женщины так и не поступало.
— Материал по факту получения телесных повреждений находится в производстве отдела полиции № 14. Информация об умышленном причинении вреда здоровью гражданки не подтверждается, — пояснили в пресс-группе полиции Екатеринбурга.
Как сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, сосед женщины пояснил, что не собирался ее поджигать, и это вышло случайно.
— По его словам, он не знал, что в бутылке горючая жидкость. Думал, просто вода, а возгорание возникло, когда женщина хотела закурить, — сообщил инсайдер.
Полиция разбирается в ситуации.