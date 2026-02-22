Мужчина и женщина погибли на пожаре в Ростовской области

В городе Константиновске Ростовской области произошел пожар, унесший жизни двух человек. Сигнал о возгорании в одном из частных домов на улице Ленина поступил спасателям в воскресенье, 22 февраля.
На место происшествия незамедлительно прибыли одиннадцать сотрудников МЧС, задействовавших четыре единицы специализированной техники. Пожарным удалось справиться с открытым огнем, охватившим площадь в 9 квадратных метров.
К сожалению, в ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела погибших — мужчины и женщины. В настоящий момент дознавателю МЧС предстоит установить все обстоятельства случившегося, включая причину пожара. Как сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области, личности погибших пока не установлены.