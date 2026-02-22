Мужчина и женщина погибли на пожаре в Ростовской области

К сожалению, в ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела погибших — мужчины и женщины. В настоящий момент дознавателю МЧС предстоит установить все обстоятельства случившегося, включая причину пожара. Как сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области, личности погибших пока не установлены.