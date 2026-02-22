В столкновении двух грузовиков под Горячим Ключом погиб человек

Ранее «Югополис» писал о похожей аварии в Туапсинском округе. Toyota Corolla столкнулась с КАМАЗом с рефрижераторным полуприцепом. За рулем иномарки сидел 69-летний мужчина. Предположительно, он уснул за рулем, машину вынесло на встречную полосу прямо под колеса фуры. В результате столкновения погибли водитель Toyota и его 66-летняя пассажирка.