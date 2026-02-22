В столкновении двух грузовиков под Горячим Ключом погиб человек

В ночь на 22 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП. В Горячеключевском районе грузовая «ГАЗель» врезалась в припаркованный у обочины большегруз Scania. У фуры были технические неисправности.
За рулем «ГАЗели» ехал 34-летний водитель, а на пассажирском сидении — 32-летний мужчина. От полученных травм пассажир скончался. Водителя увезли в больницу.
«Все обстоятельства ДТП устанавливаются, по предварительным данным водитель управлял автомобилем в утомленном состоянии», — сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
Ранее «Югополис» писал о похожей аварии в Туапсинском округе. Toyota Corolla столкнулась с КАМАЗом с рефрижераторным полуприцепом. За рулем иномарки сидел 69-летний мужчина. Предположительно, он уснул за рулем, машину вынесло на встречную полосу прямо под колеса фуры. В результате столкновения погибли водитель Toyota и его 66-летняя пассажирка.