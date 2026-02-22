В Ярославской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

По предварительным данным, на 334-м км ФАД М-8 «Холмогоры» Даниловского района водитель Lada Granta выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak.
«В результате ДТП водитель и 2 пассажира (девушка 2003 г. р. и мальчик 2012 г. р.) автомобиля Lada Granta от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сказали в ведомстве.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.