В Ярославской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Ярославской области, погибли три человека, в том числе 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, на 334-м км ФАД М-8 «Холмогоры» Даниловского района водитель Lada Granta выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak.

«В результате ДТП водитель и 2 пассажира (девушка 2003 г. р. и мальчик 2012 г. р.) автомобиля Lada Granta от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сказали в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.