В Санкт-Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты

В Петроградском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 53-летнего безработного местного жителя, который ворвался в магазин на улице Подковырова с муляжом гранаты и требовал выдать ему бутылку водки и упаковку пельменей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.