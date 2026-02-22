Ричмонд
Мошенники предлагали челябинской пенсионерке выбросить деньги в окно, чтобы их «задекларировать»

Пенсионерке из Челябинска позвонили мошенники и, ссылаясь на «указ президента», потребовали «задекларировать наличку». Они убеждали её, что приедут, возьмут деньги, перепишут и вернут. Женщина поняла, что общается с аферистами и прикинулась больной.

Источник: Pchela.News

— Тогда они предложили: «Если не можете открыть, тогда можете выбросить деньги в окно, мы заберем». Я ответила наглецам, что у меня сугробы большие под окнами, пусть сначала снег почистят и бросила трубку, — цитирует «КП-Челябинск» пенсионерку.

Слово «декларировать» мошенники используют, чтобы придать процедуре официальный вид и запугать собеседника. Как рассказали в областном ГУ МВД, иногда они угрожают, что деньги «будут изъяты в ходе обыска». Однако это просто попытка заставить человека отдать деньги.

— Ни прокуратура, ни ЦБ, ни налоговая не требуют срочных переводов, не оформляют «декларации» по телефону и не используют мессенджеры для уведомлений. Если собеседник произносит фразу «вам нужно задекларировать свои наличные денежные средства» — это всегда мошенник, — отмечают в полиции.

