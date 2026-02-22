Мошенники предлагали челябинской пенсионерке выбросить деньги в окно, чтобы их «задекларировать»

— Ни прокуратура, ни ЦБ, ни налоговая не требуют срочных переводов, не оформляют «декларации» по телефону и не используют мессенджеры для уведомлений. Если собеседник произносит фразу «вам нужно задекларировать свои наличные денежные средства» — это всегда мошенник, — отмечают в полиции.