Мошенники предлагали челябинской пенсионерке выбросить деньги в окно, чтобы их «задекларировать»

— Тогда они предложили: «Если не можете открыть, тогда можете выбросить деньги в окно, мы заберем». Я ответила наглецам, что у меня сугробы большие под окнами, пусть сначала снег почистят и бросила трубку, — цитирует «КП-Челябинск» пенсионерку.
Слово «декларировать» мошенники используют, чтобы придать процедуре официальный вид и запугать собеседника. Как рассказали в областном ГУ МВД, иногда они угрожают, что деньги «будут изъяты в ходе обыска». Однако это просто попытка заставить человека отдать деньги.
— Ни прокуратура, ни ЦБ, ни налоговая не требуют срочных переводов, не оформляют «декларации» по телефону и не используют мессенджеры для уведомлений. Если собеседник произносит фразу «вам нужно задекларировать свои наличные денежные средства» — это всегда мошенник, — отмечают в полиции.
Челябинске 60-летний мужчина продал автомобиль и лишился накоплений после звонка из "службы доставки от мебельного магазина. Незадолго до этого местный житель действительно купил мебель, поэтому не заподозрил, что общается с мошенниками.