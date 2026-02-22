Ричмонд
Блогер Влад А4 засудил бизнесменов из Башкирии

Он отсудил 30 тысяч рублей за платье с его лицом.

Источник: Аргументы и факты

Популярный блогер Влад Бумага (Влад А4) через суд взыскал компенсацию с двух предпринимателей из Башкортостана за незаконное использование своего бренда. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Влад А4 нанял юристов для защиты товарного знака. Проверка показала, что в одном из шоурумов региона продавались вещи с его изображением. Суд частично удовлетворил иск: с Данг Куанг Хюи взыскали 20 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и дизайн, а также судебные издержки. С Нгуена Ван Хынга — 10 тысяч рублей за использование бренда.

Платье и детские лосины, ставшие предметом спора, уничтожат как вещественные доказательства.