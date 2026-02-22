Следователи допросили выжившего туриста из утонувшей «буханки» на Байкале

Следователи завершили осмотр места трагедии на Байкале, где 20 февраля УАЗ с туристами провалился под лёд у мыса Хобой. Из девяти человек выжил только один. Также правоохранители допросили 31-летнего, спасшегося мужчину. Об этом сообщили в СУ СКР Иркутской области.
— По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), — поделились следователи.
Мужчина рассказал, что произошло на самом деле. Кроме того, были допрошены жена погибшего водителя и персонал отеля, где проживали погибшие. В доме у водителя УАЗа провели обыск. Личности туристов были установлены, проводятся экспертизы.