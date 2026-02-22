Следователи допросили выжившего туриста из утонувшей «буханки» на Байкале

Следователи завершили осмотр места трагедии на Байкале, где 20 февраля УАЗ с туристами провалился под лёд у мыса Хобой. Из девяти человек выжил только один. Также правоохранители допросили 31-летнего, спасшегося мужчину. Об этом сообщили в СУ СКР Иркутской области.