Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи допросили выжившего туриста из утонувшей «буханки» на Байкале

СК завел дело по двум уголовным статьям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следователи завершили осмотр места трагедии на Байкале, где 20 февраля УАЗ с туристами провалился под лёд у мыса Хобой. Из девяти человек выжил только один. Также правоохранители допросили 31-летнего, спасшегося мужчину. Об этом сообщили в СУ СКР Иркутской области.

— По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), — поделились следователи.

Мужчина рассказал, что произошло на самом деле. Кроме того, были допрошены жена погибшего водителя и персонал отеля, где проживали погибшие. В доме у водителя УАЗа провели обыск. Личности туристов были установлены, проводятся экспертизы.