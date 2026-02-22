«Вилял по дороге, увеличивая скорость». ГАИ со стрельбой останавливала пьяного бесправника, угнавшего фуру с прицепом под Минском

Под Минском ГАИ со стрельбой останавливала пьяного угонщика фуры с прицепом. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
К сотрудникам ГАИ Минского района обратился мужчина. Он сообщил, что по автодороге М-4 Минск — Могилев едет фура Iveco с полуприцепом. Водитель, предположительно, находится в состоянии опьянения.
На место оперативно выехал экипаж ДПС. Инспекторы, обнаружив фуру, подали водителю сигнал об остановке, однако он его проигнорировал и продолжил движение, увеличивая скорость.
«Водитель не подчинялся неоднократным законным требованиям милиционеров и пытался скрыться, виляя по дороге, тем самым создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан», — уточнили в МВД.
Остановить большегруз удалось с использованием табельного оружия, а также с применением системы принудительной остановки. За рулем фуры оказался 44-летний житель Светлогорского района с визуальными признаками опьянения.
Результаты медицинского освидетельствования показали 2,4 промилле алкоголя в крови белоруса. Выяснилось, что ранее мужчина был лишен права управления за нетрезвое вождение. В отношении него составили шесть административных материалов, он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку. Следователи завели уголовное дело за угон.
