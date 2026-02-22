«Вилял по дороге, увеличивая скорость». ГАИ со стрельбой останавливала пьяного бесправника, угнавшего фуру с прицепом под Минском

Результаты медицинского освидетельствования показали 2,4 промилле алкоголя в крови белоруса. Выяснилось, что ранее мужчина был лишен права управления за нетрезвое вождение. В отношении него составили шесть административных материалов, он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку. Следователи завели уголовное дело за угон.