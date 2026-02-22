Ричмонд
Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, повреждены фасад и остекление, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В Белгороде коммерческий объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждены фасад и остекление. Посечен осколками автомобиль», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Данные о других последствиях уточняются, добавил Гладков.

