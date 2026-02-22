Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде

«В Белгороде коммерческий объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждены фасад и остекление. Посечен осколками автомобиль», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Данные о других последствиях уточняются, добавил Гладков.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше