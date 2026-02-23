В Прикамье экипаж ДПС вызволил из сугроба автобус с 35 школьниками

Инцидент произошёл на просёлочной дороге в деревне Нестюково, когда автобус с 35 детьми, направлявшийся из Перми на экскурсию в деревню Фомичи, застрял в сугробе. Совершая поворот, водитель не рассчитал габариты, из-за чего задние колёса транспортного средства провалились в глубокий снег.