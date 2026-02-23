В Прикамье экипаж ДПС вызволил из сугроба автобус с 35 школьниками

Экипаж ДПС вызволил из сугроба автобус с 35 школьниками, сообщили в МВД Пермского края.
Инцидент произошёл на просёлочной дороге в деревне Нестюково, когда автобус с 35 детьми, направлявшийся из Перми на экскурсию в деревню Фомичи, застрял в сугробе. Совершая поворот, водитель не рассчитал габариты, из-за чего задние колёса транспортного средства провалились в глубокий снег.
Мужчина не смог самостоятельно вызволить автобус и обратился за помощью в автоинспекцию. На место происшествия прибыли капитаны полиции Григорий Иванников и Алексей Бочанов и вызвали спецтехнику.
«Организаторы мероприятия доставили детей до места назначения. По прибытии техники полицейские совместно с водителем извлекли автобус из снежного заноса, проверили его техническое состояние и удостоверились, что транспортное средство готово продолжить поездку», — рассказали в полиции.
Напомним, ранее спасатели достали собаку из глубокого провала в старом сарае.