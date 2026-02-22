Пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро «Проспект Ветеранов»

Днем 22 февраля на станции метро «Проспект Ветеранов» произошло опасное происшествие. С платформы на пути упал мужчина. Он был пьян. К счастью, его успели достать до прибытия поезда.
— Мужчину подняли с путей сотрудники службы транспортной безопасности, — рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.
