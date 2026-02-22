Пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро «Проспект Ветеранов»

Ранее «КП» писала о том, что в одном из магазинов Петроградского района 53-летний безработный мужчина требовал пельмени и водку с муляжом гранаты в руке. Желанную еду и напитки он не получил, но был задержан полицией и награжден уголовным делом за разбой. А до этого дворник во время драки в Красногвардейском районе ранил оппонента ножом. Да так, что тот в тяжелом состоянии попал в больницу. Все это произошло у магазина продуктов в доме 4 по улице Евгения Шварца. Первоначально в драке схлестнулись четверо человек.