10 суток за издевательства: суд вынес приговор живодеру из Сурхандарьи

Как сообщили в УВД Сурхандарьинской области, по данному факту была проведена проверка. Установлено, что молодой человек проявил жестокое обращение по отношению к трём щенкам, отрывая им части ушей руками, и сам же разместил запись в Instagram*.
Действия нарушителя квалифицированы по части 2 статьи 111 Кодекса об административной ответственности — «Жестокое обращение с животными».
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.
В ходе разбирательства молодой человек заявил: «Я оторвал уши принадлежащим мне щенкам, снял это на видео и разместил в Instagram*. Я глубоко сожалею о содеянном. Прошу прощения у нашего народа. Никому не советую совершать подобные поступки».
История вызвала широкий общественный резонанс и вновь подняла вопрос о реальной ответственности за жестокость к животным. Многие пользователи считают, что подобные случаи не должны заканчиваться лишь административным арестом, ведь речь идёт не просто о нарушении закона, а о демонстративной жестокости ради просмотров и лайков.
Очевидно одно: стремление к хайпу в соцсетях всё чаще переходит границы человечности. И каждый такой случай — тревожный сигнал обществу.
*Суд признал экстремистской и запретил в России деятельность корпорации по реализации социальных сетей.