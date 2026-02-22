10 суток за издевательства: суд вынес приговор живодеру из Сурхандарьи

История вызвала широкий общественный резонанс и вновь подняла вопрос о реальной ответственности за жестокость к животным. Многие пользователи считают, что подобные случаи не должны заканчиваться лишь административным арестом, ведь речь идёт не просто о нарушении закона, а о демонстративной жестокости ради просмотров и лайков.