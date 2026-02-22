Ричмонд
Силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем канале в Max.

