Татарстан попал в список регионов-антилидеров по числу ДТП с пешеходами

В антирейтинге регионов России по количеству ДТП с наездами на пешеходов, произошедших по вине самих пострадавших, Татарстан занял шестое место. Согласно данным независимого агентства «Промрейтинг», за 2025 год в республике зафиксировано 280 таких аварий. При этом по сравнению с предыдущим годом их число снизилось на 10,8%.