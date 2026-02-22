Татарстан попал в список регионов-антилидеров по числу ДТП с пешеходами

В антирейтинге регионов России по количеству ДТП с наездами на пешеходов, произошедших по вине самих пострадавших, Татарстан занял шестое место. Согласно данным независимого агентства «Промрейтинг», за 2025 год в республике зафиксировано 280 таких аварий. При этом по сравнению с предыдущим годом их число снизилось на 10,8%.
Антирейтинг возглавила Москва с 705 подобными ДТП (снижение на 2,8%). На втором месте Краснодарский край (450, −10,8%), на третьем — Московская область (422, −5,6%). В десятку также вошли Санкт-Петербург (385), Нижегородская область (341), Новосибирская область (280), Самарская область (268), Свердловская область (265), Красноярский край (260) и Ростовская область (250).