Глава МИД России выразил соболезнования КНР после гибели туристов на Байкале

IrkutskMedia, 22 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования главе МИД Китайской Народной Республики Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на Байкале. В послании подчёркивается, что российскими компетентными органами ведётся полноформатное расследование обстоятельств трагедии, а о его результатах китайская сторона будет проинформирована незамедлительно, сообщает пресс-служба МИД РФ.

