Глава МИД России выразил соболезнования КНР после гибели туристов на Байкале

IrkutskMedia, 22 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования главе МИД Китайской Народной Республики Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на Байкале. В послании подчёркивается, что российскими компетентными органами ведётся полноформатное расследование обстоятельств трагедии, а о его результатах китайская сторона будет проинформирована незамедлительно, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Лавров выразил искренние соболезнования родственникам погибших и надежду, что данное происшествие не окажет негативного влияния на позитивную динамику двусторонних туристических обменов между Россией и Китаем.

Напомним, что трагедия произошла днём 20 февраля. Машина УАЗ, перевозившая группу туристов из Китая, провалилась под лёд. Автомобиль угодил в ледовый разлом шириной в 3 метра, глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя Следственного управления по Иркутской области Рината Ямалиева доклад о ходе и результатах расследования.

Сыщики ранее установили личности пяти погибших, среди них были 44-летний водитель и семья из четырёх человек: супруги, их родственница и несовершеннолетний ребенок. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли на поверхность восемь человек. Поисковые работы завершены.

Прокуратура также контролирует ход и результаты расследования. Ранее ведомство опубликовало кадры с места происшествия.

