Глава МИД России выразил соболезнования КНР после гибели туристов на Байкале

Сергей Лавров выразил искренние соболезнования родственникам погибших и надежду, что данное происшествие не окажет негативного влияния на позитивную динамику двусторонних туристических обменов между Россией и Китаем.
Напомним, что трагедия произошла днём 20 февраля. Машина УАЗ, перевозившая группу туристов из Китая, провалилась под лёд. Автомобиль угодил в ледовый разлом шириной в 3 метра, глубина в месте происшествия составляет 18 метров.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя Следственного управления по Иркутской области Рината Ямалиева доклад о ходе и результатах расследования.
Сыщики ранее установили личности пяти погибших, среди них были 44-летний водитель и семья из четырёх человек: супруги, их родственница и несовершеннолетний ребенок. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли на поверхность восемь человек. Поисковые работы завершены.
Прокуратура также контролирует ход и результаты расследования. Ранее ведомство опубликовало кадры с места происшествия.