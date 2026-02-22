Ричмонд
Под Мстиславлем муж и жена погибли в квартире по соседству с той, где был пожар

В Мстиславском районе супруги погибли в квартире по соседству с той, где случился пожар.

Источник: Комсомольская правда

Под Мстиславлем муж и жена погибли в квартире по соседству с той, где был пожар. Подробности сообщили БелТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 21 февраля, примерно в 08.50 спасателям поступила информация про пожар на втором этаже восьмиквартирного дома, расположенного в деревне Лютня Мстиславского района. В квартире наблюдалось задымление, хозяев не было дома. Входная дверь сгорела.

В МЧС отметили, что в квартире, находящейся по соседству с той, где произошел пожар, были найдены погибшими 64-летний мужчина и его 63-летняя супруга.

