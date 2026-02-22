СКР проверит расследование дела об отсутствии ремонта в доме культуры на Дону

Контракт на выполнение реконструкции был заключен с подрядчиком в 2023 году. Предполагалось, что дом культуры отремонтируют к ноябрю 2024 года. Однако фактически работы произведены не были. При этом директор учреждения подписала акты выполненных работ, после чего на расчетный счет подрядчика были незаконно переведены деньги. Главу дома культуры к ответственности не привели, дело, возбужденное в СУ СК России по Ростовской области, расследуется более года.