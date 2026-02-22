Ричмонд
СКР проверит расследование дела об отсутствии ремонта в доме культуры на Дону

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем проведении ремонтных работ Дома культуры в селе Кулешовка Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Контракт на выполнение реконструкции был заключен с подрядчиком в 2023 году. Предполагалось, что дом культуры отремонтируют к ноябрю 2024 года. Однако фактически работы произведены не были. При этом директор учреждения подписала акты выполненных работ, после чего на расчетный счет подрядчика были незаконно переведены деньги. Главу дома культуры к ответственности не привели, дело, возбужденное в СУ СК России по Ростовской области, расследуется более года.