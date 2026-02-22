Семья убитого Паши попала в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в Петербурге

Семья 9-летнего Паши встала в очередь на улучшение жилищных условий после смерти ребенка. Напомним, сейчас родителям Паши и шестерым их детям временно предоставили квартиру, пока в их трешке в Горелово будут делать ремонт. Мебели в новой квартире нет: что-то заберут из старой, что-то поможет докупить некоммерческая организация.
Но семья, может, будет больше и не будет жить в квартире, где когда-то жил убитый Паша. После решения нескольких юридических моментов удалось поставить их в очередь как «нуждающуюся в улучшении жилищных условий», сообщил юрист семьи Никита Сорокин.
— Надеемся, что решение данного вопроса для русской многодетной семьи с шестью детьми не будет сильно затянуто, — написал у себя в тг-канале Сорокин.
Напомним, 9-летний Паша исчез 30 января. На парковке у «Ленты» его посадил в авто мужчина и увез. Через несколько дней убийцу мальчика нашли, а вместе с этим и тело ребенка — тот его связал и скинул в водоем. Семья жила небогато, дома не было ремонта, мальчик не ходил в школу и зарабатывал копеечку, протирая фары машин у гипермаркета. Сейчас следственный комитет ищет и других возможных жертв убийцы Паши. К слову, на мать мальчика тоже заведено уголовное дело.