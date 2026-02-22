Семья убитого Паши попала в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в Петербурге

Напомним, 9-летний Паша исчез 30 января. На парковке у «Ленты» его посадил в авто мужчина и увез. Через несколько дней убийцу мальчика нашли, а вместе с этим и тело ребенка — тот его связал и скинул в водоем. Семья жила небогато, дома не было ремонта, мальчик не ходил в школу и зарабатывал копеечку, протирая фары машин у гипермаркета. Сейчас следственный комитет ищет и других возможных жертв убийцы Паши. К слову, на мать мальчика тоже заведено уголовное дело.