Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья убитого Паши попала в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в Петербурге

Семья убитого Паши встала в очередь на улучшение жилищных условий в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Семья 9-летнего Паши встала в очередь на улучшение жилищных условий после смерти ребенка. Напомним, сейчас родителям Паши и шестерым их детям временно предоставили квартиру, пока в их трешке в Горелово будут делать ремонт. Мебели в новой квартире нет: что-то заберут из старой, что-то поможет докупить некоммерческая организация.

Но семья, может, будет больше и не будет жить в квартире, где когда-то жил убитый Паша. После решения нескольких юридических моментов удалось поставить их в очередь как «нуждающуюся в улучшении жилищных условий», сообщил юрист семьи Никита Сорокин.

— Надеемся, что решение данного вопроса для русской многодетной семьи с шестью детьми не будет сильно затянуто, — написал у себя в тг-канале Сорокин.

Напомним, 9-летний Паша исчез 30 января. На парковке у «Ленты» его посадил в авто мужчина и увез. Через несколько дней убийцу мальчика нашли, а вместе с этим и тело ребенка — тот его связал и скинул в водоем. Семья жила небогато, дома не было ремонта, мальчик не ходил в школу и зарабатывал копеечку, протирая фары машин у гипермаркета. Сейчас следственный комитет ищет и других возможных жертв убийцы Паши. К слову, на мать мальчика тоже заведено уголовное дело.