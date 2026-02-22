12 лет колонии получил житель Ленинградской области, организовавший продажу наркотиков в Калининграде

Фигуранту 46 лет. С 2020 по 2024 год он в составе преступной группы организовал поставку наркотиков на территорию региона, их продажу. В «дело» вовлекали все новых и новых участников. В итоге заработать удалось больше 25 млн рублей. Их мужчина легализовал, совершая различные финансовые операции.