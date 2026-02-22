Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 лет колонии получил житель Ленинградской области, организовавший продажу наркотиков в Калининграде

Мужчина в составе ОПГ заработал более 25 млн рублей.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

К 12 годам колонии приговорили жителя Ленинградской области, обвиняемого в торговле наркотиками в Калининградской области и легализации преступного дохода. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигуранту 46 лет. С 2020 по 2024 год он в составе преступной группы организовал поставку наркотиков на территорию региона, их продажу. В «дело» вовлекали все новых и новых участников. В итоге заработать удалось больше 25 млн рублей. Их мужчина легализовал, совершая различные финансовые операции.

Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. В доход государства взыскано свыше 25 млн рублей.