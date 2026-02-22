Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло семи

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили попытку атаки еще четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Москву. Об этом 22 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«ПВО Минобороны отражена атака четырех БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в MAX.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше