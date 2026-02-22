Инцидент с лифтом в жилом доме Новороссийска назвали «иллюзией падения»

По данным УГХ Новороссийска, лифтовая организация получила аварийную заявку от жителей МКД на Куникова, 47А в 23:15, и в 23:30 на место прибыли специалисты. При осмотре они установили исправное состояние лифтов, обрывы тросов и срабатывание системы экстренного торможения не зафиксированы. На адресе, как заявили в управлении, не было пострадавших, сотрудников полиции и скорой помощи.