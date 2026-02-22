Тело мужчины обнаружили в дендропарке Шымкента

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о найденном трупе с признаками суицида.
«Полицией начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Петропавловске 21-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством. Согласно информации из социальных сетей, казахстанец выстрелил в себя после ссоры с девушкой.