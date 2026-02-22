Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело мужчины обнаружили в дендропарке Шымкента

22 февраля на территории дендропарка в Шымкенте обнаружили тело человека. Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о найденном трупе с признаками суицида.

«Полицией начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Петропавловске 21-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством. Согласно информации из социальных сетей, казахстанец выстрелил в себя после ссоры с девушкой.