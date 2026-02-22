Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина напал с ножом на сожительницу в Ковернинском округе

Конфликт произошел из-за того, что женщина задержалась в гостях у общих друзей.

Источник: Комсомольская правда

В Ковернинском округе полицейские задержали 36-летнего мужчину, который набросился с ножом на сожительницу. Пьяный злоумышленник напал на женщину, когда та возвращалась домой в сопровождении соседа. О случившемся сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Как выяснилось, накануне пара выпивала в гостях у знакомых. Мужчина решил уйти домой пораньше, а его сожительница осталась и пообещала прийти позже. Спустя какое-то время она отправилась обратно в компании соседа. Однако по дороге женщину встретил нетрезвый партнер.

Мужчина, видимо, на почве ревности, начал проговаривать угрозы, а затем достал нож и дважды ударил им сожительницу. К счастью, пострадала только ее одежда — удары пришлись на куртку, сама нижегородка ранений не получила. Справиться с дебоширом помог сосед, он обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда полиции.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит нижегородцу — два года лишения свободы.

В полиции напоминают: если вы столкнулись с угрозами или насилием в семье, необходимо сразу звонить по номеру 102 или обращаться в ближайший отдел МВД.