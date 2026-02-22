Мужчина напал с ножом на сожительницу в Ковернинском округе

Мужчина, видимо, на почве ревности, начал проговаривать угрозы, а затем достал нож и дважды ударил им сожительницу. К счастью, пострадала только ее одежда — удары пришлись на куртку, сама нижегородка ранений не получила. Справиться с дебоширом помог сосед, он обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда полиции.