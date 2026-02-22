Женщина погибла в лобовом ДТП в Челябинской области

ДТП произошло в 13:50 22 февраля на 11 километре дороги «Челябинск — Октябрьское» в Еткульском районе. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулём «Лады Веста» при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Honda Civic.
— В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Веста», женщина 1979 года рождения, погибла на месте происшествия, еще один пассажир «Лады» получила травмы, — рассказали в ГАИ.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинской области в результате столкновения Chevrolet Niva с грузовым автомобилем Sitrak погибли три человека, два ребёнка получили травмы.