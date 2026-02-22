Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм под Киевом

«В селе Счастливое под Киевом активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма… 21 февраля, когда стало известно о захвате, к храму прибыл настоятель и верующие. По их словам, на месте находилось много сотрудников полиции, лиц в военной форме и молодежи из других сел. Некоторым прихожанам, пытавшимся вести видеосъемку, активисты угрожали расправой», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.