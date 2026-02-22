Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм под Киевом

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом, сообщили в воскресенье в союзе православных журналистов.

Источник: © РИА Новости

«В селе Счастливое под Киевом активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма… 21 февраля, когда стало известно о захвате, к храму прибыл настоятель и верующие. По их словам, на месте находилось много сотрудников полиции, лиц в военной форме и молодежи из других сел. Некоторым прихожанам, пытавшимся вести видеосъемку, активисты угрожали расправой», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.

Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.