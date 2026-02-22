Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске в многоэтажке 1961 года постройки обрушился потолок

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Обрушение произошло в многоквартирном доме 1961 года постройки в районе Новосибирска. Пострадавших нет, сообщили в прокуратуре региона.

«Организована проверка по факту частичного обрушения потолочного перекрытия в квартире многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Кузьмы Минина», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в квартире двухэтажного жилого дома 1961 года постройки произошло частичное обрушение потолочного перекрытия вследствие протечки кровли и последующего гниения деревянных балок. «В момент происшествия в жилом помещении находились жильцы, которые не пострадали», — добавили в ведомстве. Ведутся восстановительные работы.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе деятельности управляющей организации, ответственной за содержание общего имущества многоквартирного дома», — уточнили в прокуратуре.