В Новосибирске в многоэтажке 1961 года постройки обрушился потолок

Предварительно установлено, что в квартире двухэтажного жилого дома 1961 года постройки произошло частичное обрушение потолочного перекрытия вследствие протечки кровли и последующего гниения деревянных балок. «В момент происшествия в жилом помещении находились жильцы, которые не пострадали», — добавили в ведомстве. Ведутся восстановительные работы.