Кража скота: 613 голов провозили без документов в Туркестанской области

За семь суток полицейские остановили 48 легковых и грузовых автомобилей, перевозивших домашний скот. В 38 из них выявлено 613 голов скота, перевозившихся без соответствующих документов. Водители, осуществлявшие перевозку без документов, были доставлены в городские и районные управления полиции для принятия мер в рамках действующего законодательства.