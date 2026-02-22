У резиденции Трампа во Флориде застрелили мужчину

Это не первая попытка незаконного проникновения в резиденцию Трампа. Летом прошлого года мужчина из Техаса проник на территорию Мар-а-Лаго, чтобы, как он сам объяснил, поговорить о Библии и жениться на его внучке. В момент проникновения агенты Секретной службы не дежурили на месте, но после срабатывания сигнализации они все равно оперативно прибыли к месту. На месте они обнаружили 23-летнего Энтони Рейеса, который рассказал, что перелез через стену, чтобы обсудить Евангелие и сделать предложение Кай Трамп.