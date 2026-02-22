У резиденции Трампа во Флориде застрелили мужчину

Минувшей ночью полиция застрелила мужчину «после несанкционированного проникновения» на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X.
Инцидент произошел 22 февраля около 1:30 ночи (09:30 мск). Личность погибшего не раскрывается, известно, что ему 20 лет. Он был замечен у северных ворот резиденции с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом, говорится в опубликованном заявлении.
Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа сначала вступили с ним в контакт, а затем это переросло в столкновение и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Ни сотрудники Секретной службы США, ни офицеры не пострадали.
В момент инцидента в резиденции никого не было. Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне.
Это не первая попытка незаконного проникновения в резиденцию Трампа. Летом прошлого года мужчина из Техаса проник на территорию Мар-а-Лаго, чтобы, как он сам объяснил, поговорить о Библии и жениться на его внучке. В момент проникновения агенты Секретной службы не дежурили на месте, но после срабатывания сигнализации они все равно оперативно прибыли к месту. На месте они обнаружили 23-летнего Энтони Рейеса, который рассказал, что перелез через стену, чтобы обсудить Евангелие и сделать предложение Кай Трамп.
Рядом с резиденцией Трампа также произошла стрельба в январе 2020-го. Неизвестные на черном внедорожнике прорвались через два пункта пропуска на пути к Мар-а-Лаго, прибывшие на место сотрудники силовых структур остановили и задержали их. Правоохранители открыли огонь, когда машина уже приближалась к главным воротам.