Калининградец, который заказал экзотические наркотики из Африки, проведет за решеткой 11 лет

В ноябре 2023 года горожанин заказал стимулятор-галлюциноген, который производится из кустарников в Африке. В комментариях к заказу он указал свой адрес и номер телефона. Об этом стало известно ФСБ — сотрудники в посылочку уложили муляж. Когда заказчик отправление получил, его задержали.