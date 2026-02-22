Калининградец, который заказал экзотические наркотики из Африки, проведет за решеткой 11 лет

В Калининграде вынесен приговор 45-летнему мужчине, который заказал в интернете наркотики из Южно-Африканской Республики, а также предлагал взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В ноябре 2023 года горожанин заказал стимулятор-галлюциноген, который производится из кустарников в Африке. В комментариях к заказу он указал свой адрес и номер телефона. Об этом стало известно ФСБ — сотрудники в посылочку уложили муляж. Когда заказчик отправление получил, его задержали.
Силовики изъяли средство ибогаин массой 62,07 грамма.
Также известно, что на территории региона этот же мужчина купил 120,09 грамма конопли — «травку» хранил в своем автомобиле и дома. Желая избежать уголовной ответственности, нарушитель неоднократно предлагал сотруднику регионального УФСБ взятку в 55 тыс рублей Силовик отказался.
Суд назначил мужчине 11 лет колонии строгого режима.