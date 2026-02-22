Ричмонд
В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым проверяет информацию, размещенной в социальных сетях о противоправных действиях группы подростков в Симферополе. Об этом сообщили в ТГ-канале надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В частности, в соцсетях граждане указывают, что подростками повреждено имущество многоквартирных домов. В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов системы профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними», — говорится в сообщении.

В МВД по РК добавили, что в отделение полиции № 1 Железнодорожного УМВД России по г. Симферополю поступило заявление от местного жителя о факте нарушения тишины и покоя граждан, а также повреждения имущества жильцов многоквартирного дома.

«Заявление зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — заключили в полиции.