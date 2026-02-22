«В селе Малая Кардашинка наезд гражданского автомобиля на мину привел к гибели женщины 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Помимо этого, в селе Чулаковка в центре населенного пункта на мине подорвалась машина скорой помощи, следовавшая на вызов. По счастливому стечению обстоятельств, медики не пострадали», — написал он в своем канале в Max.
Сальдо: в Херсонской области два автомобиля подорвались на минах
ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Женщина погибла, мужчина пострадал в результате наезда гражданского автомобиля на украинскую мину в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области. Также на мине подорвалась следовавшая на вызов машина скорой помощи, медики не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.