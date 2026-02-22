Сальдо: в Херсонской области два автомобиля подорвались на минах

«В селе Малая Кардашинка наезд гражданского автомобиля на мину привел к гибели женщины 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Помимо этого, в селе Чулаковка в центре населенного пункта на мине подорвалась машина скорой помощи, следовавшая на вызов. По счастливому стечению обстоятельств, медики не пострадали», — написал он в своем канале в Max.