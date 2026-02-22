Милиция Минска предупредила о мошенниках, которые требуют написать расписку под диктовку

Действуют аферисты от имени БелГИЭ — это республиканское предприятие, занимающееся надзором за электросвязью. Но это лишь второй этап схемы мошенников. На первом жертве звонит лже-представитель почты, водоканала, энергосбыта или поликлиники, которому крайне важно получить всего четыре цифры из отправленного на телефон гражданина смс-сообщения.
Потом появляется «сотрудник БелГИЭ», который якобы отслеживает мошенников (хотя реальное предприятие этим не занимается) и отследило оформление на минчан кредита. Стращают также тем, что деньги, которые банк перечислил под дынные жертвы обмана, уже уходят за рубеж.
«Убедившись, что жертва испугалась, преступники просят под диктовку написать расписку о сотрудничестве. А далее — либо задекларировать собственные накопления, либо помочь в этом минским пенсионерам, забирая у них пакеты с наличными», — говорят милиционеры.
После этого у белорусов похищают их деньги (уже самые настоящие), а потом все «сотрудники» и «представители» уже не выходят на связь.
В связи с этим ГУВД Мингорисполкома дает простой совет:
«Получив такой звонок от БелГИЭ, положите трубку и обратитесь в милицию».