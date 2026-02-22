Ричмонд
Мошенники добрались до Национального банка Молдовы: Под предлогом выгодных инвестиций узнают личные данные и обдирают людей до нитки

Злоумышленники используют названия госучреждений, логотипы и даже фото публичных лиц.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Молдовы бьёт тревогу: мошенники используют вывеску ведомства, чтобы выманивать деньги у граждан.

Речь о «выгодных инвестициях» с быстрой прибылью, которые продвигают через соцсети, звонки и сообщения. Используют названия госучреждений, логотипы и даже фото публичных лиц — для доверия.

В НБМ подчёркивают: банк не предлагает инвестиции, не выдаёт кредиты, не просит переводы и не связывается с гражданами для подобных услуг.

Любую информацию проверяйте только через официальные источники.

