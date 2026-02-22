Мошенники добрались до Национального банка Молдовы: Под предлогом выгодных инвестиций узнают личные данные и обдирают людей до нитки

Национальный банк Молдовы бьёт тревогу: мошенники используют вывеску ведомства, чтобы выманивать деньги у граждан.
Речь о «выгодных инвестициях» с быстрой прибылью, которые продвигают через соцсети, звонки и сообщения. Используют названия госучреждений, логотипы и даже фото публичных лиц — для доверия.
В НБМ подчёркивают: банк не предлагает инвестиции, не выдаёт кредиты, не просит переводы и не связывается с гражданами для подобных услуг.
Любую информацию проверяйте только через официальные источники.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».
А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).
Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».
Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).
Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.
Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).