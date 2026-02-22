Дворник с переломами спас выпавшего с седьмого этажа ребенка в Петербурге

По предварительным данным, ребенок играл возле открытого окна. Дворник заметил опасность и крикнул мальчику, чтобы тот отошел. Через некоторое время ребенок сорвался, но успел ухватиться за карниз. Когда силы мальчика иссякли, дворник подбежал и подхватил летевшего вниз ребенка. Благодаря его реакции мальчик остался жив, однако сам спаситель получил серьезные травмы — переломы кисти и ребер.