Родственники молдавского полицейского, который сбил на пешеходном переходе двоих детей, пытаются договориться с мамой выжившей девочки: Погибшего мальчика не вернуть — переговоры бесполезны

19-летний водитель, сбивший на своем «Мерседесе» двух детей на пешеходном переходе в Страшенах, один из которых погиб, признал свою вину, согласно заявлениям его семьи.
Заявления прозвучали в передаче Life MD Documentary, об этом пишет unimedia.info.
При этом мать пострадавшей девочки утверждает, что с ней связались родственники парня.
«Они пытались договориться, потому что он молод, чтобы ему не пришлось провести в тюрьме годы», — сказала Валерия Дупчак.
Женщина говорит, что они поинтересовались состоянием ребенка и сказали, что готовы оплатить определенные расходы, связанные с лечением.
Однако женщина признается, что в тот момент она не была готова к такому диалогу и предпочла не отвечать на звонки.
«Я ответила, что в данный момент не могу обсуждать ситуацию», — сказала женщина.
Журналисты связались с отцом водителя. Мужчина заявил, что вся семья глубоко потрясена произошедшим и выразил искренние соболезнования близким Дана. По его словам, семья молодого человека, попавшего в аварию, не осмелилась связаться с родителями погибшего подростка, учитывая, что это крайне сложный период для них.
Мать водителя, которая четыре года работала за границей, срочно вернулась в страну, как только узнала о трагедии. Журналисты также пытались поговорить с ней, но им сказали, что женщина находится в состоянии шока и ее здоровье подорвано.
По словам семьи, водитель полностью признает свою ответственность за произошедшее. Близкие ему люди также рассказали, что у него были планы на будущее: он хотел осуществить свою детскую мечту стать полицейским, а также планировал жениться на своей девушке.
Напомним, что 2 февраля, около 19:00 на трассе R-1 в Страшенах произошло ДТП: 19-летний водитель Mercedes сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на зеленый свет.
В результате 12-летняя девочка и 14-летний мальчик были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже мальчик скончался в реанимации.