В Башкирии в пожаре погибла 58-летняя женщина

В Башкирии накануне, 21 февраля, произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщили в МЧС республики. По предоставленным данным, огонь начался в доме в деревне Кармиябаш Калтасинского района.
Тело погибшей обнаружили во время тушения пожара в одной из комнат. Кроме того, при попытке потушить огонь пострадал 28-летний сосед погибшей.
Его отпустили после оказания первой медицинской помощи. В настоящий момент причины и обстоятельства случившегося выясняются.
