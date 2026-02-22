Ричмонд
В Башкирии в пожаре погибла 58-летняя женщина

Тело погибшей обнаружили в собственном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии накануне, 21 февраля, произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщили в МЧС республики. По предоставленным данным, огонь начался в доме в деревне Кармиябаш Калтасинского района.

Тело погибшей обнаружили во время тушения пожара в одной из комнат. Кроме того, при попытке потушить огонь пострадал 28-летний сосед погибшей.

Его отпустили после оказания первой медицинской помощи. В настоящий момент причины и обстоятельства случившегося выясняются.

