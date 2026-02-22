Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё 17 дронов сбили над Калужской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

БПЛА были сбиты днем в небе над Боровским, Жуковским, Малоярославецким и Тарусским муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах падения обломков работают оперативные группы.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В Обнинске обломок одного из уничтоженных беспилотников повредил окно в муниципальном образовательном учреждении, однако жертв удалось избежать. Местные власти пообещали оперативно восстановить остекление.

Напомним, ранее силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Калужской областью. БПЛА сбили над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Калуги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше