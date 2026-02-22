Ричмонд
МЧС: Пожар в здании на улице Образцова локализован

Пожар в здании на улице Образцова локализован. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичном управлении МЧС России.

— Пожар на северо-востоке Москвы локализован, — приводят информацию от ведомства в материале.

Telegram-канал «112» до этого сообщил, что площадь возгорания, по неподтвержденным данным, увеличилась до 600 квадратных метров. Журналисты отметили, что огонь распространился на чердак, первый и второй этажи, из здания идет густой дым.

Агентство городских новостей «Москва» также писало, что возгоранию присвоен второй ранг сложности.