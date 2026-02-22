Из-за снега пожарные не могли проехать к дому, где сгорели четверо детей

Жители подмосковного Константинова, где в пожаре погибли четверо маленьких детей и их бабушка, сообщили aif.ru, что пожарные и скорая не могли проехать к горящему дому. Напомним, что 21 февраля в деревне в Воскресенском районе загорелся частный дом, в огне погибли двойняшки: одним было по 6 лет, другим по 3. Бабушка не смогла выбраться из пожара, так как у нее были проблемы со здоровьем.