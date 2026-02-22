Из-за снега пожарные не могли проехать к дому, где сгорели четверо детей

Жители подмосковного Константинова, где в пожаре погибли четверо маленьких детей и их бабушка, сообщили aif.ru, что пожарные и скорая не могли проехать к горящему дому. Напомним, что 21 февраля в деревне в Воскресенском районе загорелся частный дом, в огне погибли двойняшки: одним было по 6 лет, другим по 3. Бабушка не смогла выбраться из пожара, так как у нее были проблемы со здоровьем.
«Дороги не чищены, спецтехника не смогла быстро пробраться к пожару. В экстренных случаях скорая и пожарные не подъедут к домам многих горожан, все дороги завалены снегом! Я вызывала маме скорую, она потеряла сознание, реанимация не могла подъехать к дому. Врачам пришлось добираться по сугробам, чтобы оказать помощь. Приезжайте, посмотрите, в каком состоянии наши дороги. Очень страшно, потому что умерли дети», — сообщила aif.ru местная жительница Марина.
По словам соседей, пожарная машина застряла в снегу, поэтому сотрудники МЧС потеряли много времени. Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Предварительной причиной возгорания могла стать аварийная работа отопительного котла. Подробнее об этом читайте в нашем материале.