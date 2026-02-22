Ричмонд
Названа возможная причина возгорания в здании на улице Образцова в Москве

Нарушение правил пожарной безопасности, по предварительным данным, стало причиной возгорания в здании на улице Образцова в Москве. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили ТАСС в оперативных службах.

— По предварительной версии, пожар мог начаться вследствие нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах, — сказано в сообщении.

По данным оперативных служб, внутри здания находились рабочие, когда начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет, передает агентство.

Ранее стало известно, что подкровельная гардина обрушилась на площади 10 погонных метров в этом здании. Также из-за погодных условий на кровле здания происходило интенсивное распространение огня. В районе пожара было сильное задымление. Вскоре пожар был локализован.