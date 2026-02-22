Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину и ребенка обнаружили мертвыми в овраге в Оренбургской области

В Оренбургской области в овраге нашли тела женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело.

В Оренбургской области следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и ребенка в овраге у села Подгородняя Покровка. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, тела были найдены вечером 22 февраля недалеко от улицы Алмазной. Возбуждено дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены необходимые судебные экспертизы. Прокуратура Оренбургской области также проводит проверку.

«Предстоит дать оценку причинам и обстоятельствам произошедшего», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее на острове Валаам было обнаружено тело 36-летней женщины, приехавшей из Екатеринбурга.