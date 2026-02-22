Женщину и ребенка обнаружили мертвыми в овраге в Оренбургской области

В Оренбургской области следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и ребенка в овраге у села Подгородняя Покровка. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону.
По предварительным данным, тела были найдены вечером 22 февраля недалеко от улицы Алмазной. Возбуждено дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены необходимые судебные экспертизы. Прокуратура Оренбургской области также проводит проверку.
«Предстоит дать оценку причинам и обстоятельствам произошедшего», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее на острове Валаам было обнаружено тело 36-летней женщины, приехавшей из Екатеринбурга.