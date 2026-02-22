Появилось видео спасения ребенка дворником в Петербурге

По данным СМИ, мальчик играл у открытого окна с планшетом, сорвался вниз, но сначала сумел зацепиться за карниз. Дворник заметил ребенка еще до падения и кричал ему, чтобы тот отошел от окна. Когда мальчик не удержался и разжал руки, мужчина успел его поймать.