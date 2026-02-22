Появилось видео спасения ребенка дворником в Петербурге

В Санкт-Петербурге появилось видео спасения мальчика, выпавшего с седьмого этажа многоэтажного дома на Петрозаводской улице. Ребенка поймал дворник, сообщает телеканал 78.ru.
По данным СМИ, мальчик играл у открытого окна с планшетом, сорвался вниз, но сначала сумел зацепиться за карниз. Дворник заметил ребенка еще до падения и кричал ему, чтобы тот отошел от окна. Когда мальчик не удержался и разжал руки, мужчина успел его поймать.
После этого дворник занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре на место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего.
Мать ребенка находилась на кухне и заметила исчезновение сына примерно через 10 минут. По информации телеканала, мальчик воспитывается в семье предпринимательницы и автора подкастов, у него диагностирован аутизм. Он посещает специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. Ранее ребенок оставался один в комнате, однако, как утверждается, никогда не открывал окно.
Трагедии удалось избежать благодаря оперативной реакции мужчины.