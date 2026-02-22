В московских аэропортах из-за атаки БПЛА задержаны или отменены свыше 100 рейсов

Во Внуково отменены 10 полётов, включая направления в Санкт-Петербург, Уфу и Стамбул. В Домодедово задерживаются 20 самолётов.
Напомним, что сегодня столица подверглась массовой атаке вражеских беспилотников. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за несколько часов силы противоздушной обороны РФ сбили 21 дрон. На месте падения обломков работают экстренные службы. Для обеспечения безопасности крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.