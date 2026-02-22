Родные мобилизованных в Одесской области вышли на митинг к ТЦК

По данным СМИ, люди возмущены тем, что их родные, которых забрал военкомат, по несколько недель не выходят на связь. У ворот здания собрались около десяти человек, на территорию их не пускают. Одна из женщин заявила, что её сына удерживают уже 14 дней, и связи с ним нет. Официальных комментариев от представителей ТЦК на момент публикации не приводится.