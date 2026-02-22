Над регионами России сбили 130 украинских БПЛА

«22 февраля в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 65 БПЛА над территорией Брянской области, 26 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 10 БПЛА, летевших на Москву, 20 БПЛА над территорией Белгородской области, 14 БПЛА над территорией Калужской области, 4 БПЛА над территорией Тверской области и 1 БПЛА над территорией Тульской области», — сообщили в ведомстве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше