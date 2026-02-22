Силы ПВО за четыре часа сбили 130 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа уничтожили 130 украинских БПЛА над регионами России. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Российские военные сбили воздушные цели в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
— 65 БПЛА над территорией Брянской области, 26 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 10 БПЛА, летевших на Москву, 20 БПЛА над территорией Белгородской области, 14 БПЛА над территорией Калужской области, 4 БПЛА над территорией Тверской области и 1 БПЛА над территорией Тульской области, — говорится в Telegram-канале военного ведомства.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за первую половину воскресенья уничтожили 73 украинских беспилотника над российскими регионами.
Утром ведомство также отчиталось, что российские военнослужащие за ночь сбили 86 беспилотников ВСУ над регионами страны. При этом по 11 БПЛА сбили над Воронежской и Смоленской областями.
Днем ранее, 21 февраля, украинские военные нанесли удар по двум промышленным объектам в Самарской области. На месте работали оперативные службы для оценки ситуации и предотвращения последствий. Пострадавших нет.