Падал с седьмого этажа: дворник рассказал, как спас ребенка в Петербурге

Инцидент произошел в воскресенье, 22 февраля. Мальчик играл рядом с открытым окном на седьмом этаже в доме на Петрозаводской улице, случайно задел карниз и выпал. К счастью, внизу его успел поймать дворник, который заметил ситуацию заранее и кричал, чтобы ребенок отодвинулся.