Падал с седьмого этажа: дворник рассказал, как спас ребенка в Петербурге

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который ценой перелома своей руки спас семилетнего ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал местным журналистам о деталях произошедшего.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 февраля. Мальчик играл рядом с открытым окном на седьмом этаже в доме на Петрозаводской улице, случайно задел карниз и выпал. К счастью, внизу его успел поймать дворник, который заметил ситуацию заранее и кричал, чтобы ребенок отодвинулся.
Сразу после падения ребенка мужчина оказал пострадавшему первую помощь и отнес его к консьержу.
— Потом скорая забрала его. Сейчас все нормально. Я испугался тоже. Самое главное — ребенок в порядке. Я переживаю, — сказал он.
Ибадуллаев добавил, что если кому-то еще понадобится его помощь, то он без раздумий на это согласится, передает телеканал «78».
Ранее девятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на юге столицы. Инцидент случился на улице Медынской. Ребенку удалось выжить. Все обстоятельства, а также причины произошедшего устанавливали сотрудники правоохранительных органов.