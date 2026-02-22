Ричмонд
Собянин: Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Российские войска сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

До этого Собянин сообщил, что на подлете к городу были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Ранее мэр сообщил об уничтожении четырех БПЛА.

22 февраля Минобороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 86 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. При этом 29 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше