Пожар в здании на северо-востоке Москвы ликвидирован

Пожар в административном здании на северо-востоке столицы ликвидирован. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщила пресс-служба московского главка МЧС России.

— Принятыми мерами пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в столичном управлении МЧС России сообщило, что пожар в здании на улице Образцова локализован.

По данным агентства городских новостей «Москва», возгоранию был присвоен второй ранг сложности.