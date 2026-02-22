Пожар в здании на северо-востоке Москвы ликвидирован

Пожар в административном здании на северо-востоке столицы ликвидирован. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщила пресс-служба московского главка МЧС России.
— Принятыми мерами пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в столичном управлении МЧС России сообщило, что пожар в здании на улице Образцова локализован.
По данным агентства городских новостей «Москва», возгоранию был присвоен второй ранг сложности.